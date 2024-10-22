Kocaeli'de patlama! 2 kişi ağır yaralandı

Kocaeli'de patlama meydana geldi. Doğalgazdan ötürü meydana gelen patlama sebebiyle 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Enkazları kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Kocaeli'de patlama! 2 kişi ağır yaralandı
Kocaeli'de patlama! 2 kişi ağır yaralandı
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Kocaeli'de doğalgazdan ötürü patlama meydana geldi. Gerçekleşen patlama sonucunda 2 kişi ağır yaralandı. Patlamanın ardından ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KOCAELİ'DE PATLAMA

Kocaeli'de patlama! 2 kişi ağır yaralandı - Resim : 1

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Olay, 11.30 sıralarında Mevlana mahallesi 866 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, doğalgaz sebebiyle 5 katlı binanın üçüncü katında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara bölgede bulunan hastanelere sevk etti. Patlamada Şerife B.S. (30), A.T.S. (4), B.S. (8), N.I. (6), Günay E. (65), B.T. (40), Z.K. (50) ile Ö.E.E. (17) yaralandı. Yaralılardan Şerife B.S. ile Günay E.’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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