Kocaeli’de Tarihi Gün: Körfezray Metrosu’nda TBM’ler Tünel Açmaya Başladı

Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’na getirilen TBM’lerin ilk ikisi, montajlarının tamamlanmasının ardından tünel kazısına başladı. Törene Bakan Uraloğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve STK yöneticileri katıldı. Binlerce kişi ise hem sahada hem de sosyal medyada bu tarihi anı takip etti.



BAŞKAN BÜYÜKAKIN: “KOCAELİ TÜRKİYE’NİN LOKOMOTİFİ”

Büyükakın, konuşmasında Kocaeli’nin önemine vurgu yaptı:

“Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Kocaeli, limanları ve sanayi kuruluşları ile Türkiye’nin lokomotifi bir şehir. Ancak büyümenin beraberinde getirdiği trafik sorunlarını da biliyoruz. Toplu taşımayı teşvik ederek, raylı sistemlerin payını artırmalıyız. Bu doğrultuda Gebze-Darıca Metrosu ve Kuzey Metro çalışmaları ile Güney Metrosu projelerini hayata geçiriyoruz.”

Büyükakın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na, projeye verdikleri destek için teşekkür etti.



KÖRFEZRAY METROSU İLE İSTANBUL’A BAĞLANTI

Bakan Uraloğlu, projeyle Kocaeli’nin İstanbul’a bağlanacağını belirterek, “Gebze OSB-Darıca Metrosu günde 330 bin yolcuya hizmet verecek. Gar İstasyonu ile Marmaray Hattı’na, Adliye İstasyonu’nda ise ileride yapılacak hat ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na erişim sağlanacak” dedi.

Körfezray Metrosu, 28,5 kilometre uzunluğunda çift hat ve 18 istasyon ile Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek. İlk yıllarda günlük yaklaşık 300 bin yolcuya hizmet etmesi beklenen hattın ileride 500 bine ulaşması öngörülüyor. Tüm kazı işlemlerinin Nisan 2028’de tamamlanması planlanıyor.



TÜNEL KAZILARI VE TBM’LER HAKKINDA DETAYLAR

Projenin ilk etap çalışmaları, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi ile Otogar arasındaki 10 istasyon ve 14 kilometrelik hattı kapsıyor. TBM’ler 100 metre uzunluğunda, 670 ton ağırlığında ve 7 metre genişliğinde olup günde 12 metre kazı yapabilecek kapasitede. Toplamda 6 TBM kullanılacak ve kazılar kesintisiz olarak yürütülecek.

İlk etapta 2 TBM tünel kazısına başlayacak, Körfez istikametinde ise 2 ay içinde 4 TBM daha devreye alınacak. Bu sayede toplam 6 TBM aynı anda kazı yaparak projeyi hızlandıracak. Kazılar sırasında gürültü sorunu yaşanmayacak ve bazı noktalarda derinlik 70 metreye kadar ulaşacak.

TBM’ler Otogar yönündeki kazı işleminin ardından sökülüp Fındıklı İstasyonu’na taşınacak ve Kartepe yönünde kazıya başlayacak. Projenin tamamının 2029 sonunda bitirilmesi hedefleniyor.



BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN MESAJ

Büyükakın, projeye ilişkin şunları söyledi:

“Dev makineler kazıya hazır. Bu eser sadece Kocaeli’nin değil, Türkiye’nin gücünün, iradesinin ve vizyonunun bir göstergesidir. Biz, günü kurtarmak için değil; gelecek nesillere güçlü bir Kocaeli, güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun.”