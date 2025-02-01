Kocaeli'de yangın korku saldı: 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bir kişiye oksijen tedavisi uyguladı, diğerini ise hastaneye sevk etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli'de yangın korku saldı: 2 kişi dumandan etkilendi
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan 2 katlı bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay, Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Binanın üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın haberini alan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, kısa süre içinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına hızlıca müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın esnasında, dumanın yoğunluğu nedeniyle 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, bir kişiye olay yerinde ambulansta oksijen tedavisi uygularken, diğerini hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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