Ev sahibi olmak için fırsat: Konut kredisi faizleri düşecek mi?

Konut kredilerine yönelik düşük faiz kampanyasının Mart ayında devreye girmesi bekleniyor. AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, faiz oranlarının %1,99 seviyelerinde konuşulduğunu ancak %1’in altına çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Sert, "Kredilerin açılmasıyla konuta erişimin kolaylaşması gerekiyor. İnşallah Mart ayında krediyle ilgili yeni bir düzenleme çıkacak" diyerek sektör temsilcilerinin beklentisini dile getirdi.

KONUT FİYATLARI VE KİRALAR YÜKSELECEK Mİ?

Konut fiyatlarının yaz aylarından itibaren ciddi şekilde artacağını öngören uzmanlar, şu an fiyatların dip seviyede olduğunu ancak yakında büyük bir yükselişin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Haluk Sert, "6. aydan sonra konut fiyatlarında sert bir yükseliş görebiliriz. Çünkü piyasada yeni konut üretimi yavaşladı ve 2 milyon konut arzı açığı var. Bu da fiyatları hızla yukarı çekecek" dedi.

Bunun yanı sıra kiraların da hızla artacağı ve barınma sorununun derinleşebileceği belirtiliyor.