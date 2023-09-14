Kocaeli'nde trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan yolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nde trafik kazası: 1 ağır yaralı
Kocaeli'nde trafik kazası
Editör: Süleyman Daban
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Kaza, Kozluk Mahallesi D-100 yanyol Orduevi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 45 HC 4653 plakalı Fiat marka otomobil ile 41 J 0088 plakalı Isuzu marka halk otobüsü kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Kamil Saygın (48) isimli yolcu otomobilde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan Kamil Saygın'ı otomobilden çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.
Öte yandan kaza sebebiyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kazalı araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana’da trafik kazası: 2 yaralıAdana’da trafik kazası: 2 yaralıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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