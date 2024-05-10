Kömür madeninde iş kazası! 2 işçi…

Edinilen bilgiye göre olay Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde meydan geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde hazırlık esnasında Muhammet K. düşme sonucunda Muhammet D. isimli madenci malzemeye elini sıkıştırması sonucunda yaralandı.



Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan madenciler için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı madenciler Muhammet K, ve Muhammet D.’ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan madencilerim durumunun iyi olduğu öğrenildi.