Konya Modeli Belediyecilik Dünya Çapında! Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Oldu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı oldu. Dönem başkanlığını devralan Altay, uluslararası platformlarda da Konya modeli belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Dünya Belediyeler Birliği’nin başkanlığını devraldı.
Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Dünya Konseyi, 50 ülkeden 400 yerel yönetim temsilcisinin katılımıyla Konya’da yapılıyor.
Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen konseyde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dönem Başkanlığını Uruguay Montevideo Belediye Başkanı Carolina Cosse’den devraldı.
Devir teslimin ardından konuşan Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "ülkemize böyle bir armağan sunmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.
Altay, uluslararası platformlarda Konya modeli belediyecilikle anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.