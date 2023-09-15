Konya'da 40 metre derinliğinde yeni obruk! Bölge sakinleri tedirgin

Su çekiliyor, derin obruklar oluşuyor. Önlem alınamıyor. Konya'nın Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki Cafer Şık Yaylası'nda 40 metre derinliğinde 50 metre çapında obruk oluştu.

Obruk olduğu sırada bölgede çalışan tarım işçisi Abdullah Amoni, büyük korku yaşadı. Amoni, önce duyduğu bir sesle irkildiğini belirterek, "Kulağıma bir ses geldi, hemen kalktım baktım, toprağın aşağı doğru gittiğini gördüm. Toprak aşağıya gidince şöyle baktım, gittim her yer toz toprak, kafam döndü, geriye çekildim, toprak aşağıya ağır ağır gitti." dedi.

Tarla sahibi Fatih Şık'ın evinin yakınlarında oluşan obruk, bölge sakinlerini de tedirgin etti. Gece rüyasında obruğu gördüğünü belirten Şık şunları söyledi:

- Bütün gece rüya gördüm, hep işte elim çamur oldu, ayağım çamura gitti, ayağım obruğa gitti, yer altı sallandı, deprem gibi sabaha kadar böyle şeylerle uğraştım. Bunun etkisiyle de sabah uyandım. 'Allah'ım hayır etsin.' dedik. Hayır diyelim hayır olsun, okuyup üfleyelim diye lafını ettik. Gündüz de Karapınar’a gittim sabah, yanımda çalışan Abdullah arkadaşım öğleden sonra saat üçte telefon etti, 'Abi obruk oldu.' dedi. 'Ne obruğu?' dedim. Videosunu attı. Böyle bir olay yaşadık. Haliyle hem korktuk hem yaşadığımız yer hem ekmek yediğimiz yer koyup gitme imkanın yok, kurulmuş bir düzenimiz var. Baba yurdumuz haliyle tedirgin oldum.

OBRUKLAR ENDİŞEYE NEDEN OLUYOR!

Konya'da yer altı suyu kullanımı 1970'li yıllarda başladı. Konya Kapalı Havzası'nda yer altı ve yüzey suyunun yüzde 80'inden fazlası tarımda kullanılıyor. Havzada belgeli şu anda 35 bin civarında kuyu mevcut. Bunun üç katından fazlası belgesiz, yani kaçak kuyu.

Konya'nın yanı sıra Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Eskişehir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok şehirde obruk oluşumlarına rastlandı.

Sivas civarında 450-500 obruk var. Eskişehir'de de 50-60 obruktan söz ediliyor.

Türkiye genelinde obruk oluşum nedenlerinin başında kuraklık, Konya ve çevresindeki illerde ise yer altı suyu kullanımı geliyor.