Maske mesafe kuralları geri mi gelecek? Eris virüsünün dünyada yayılımının ardından Bakan Fahrettin Koca'dan ülkemiz için açıklama geldi!

Eris varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19'un Omicron varyantının bir alt türü olarak tanılanmıştır. İlk olarak Şubat 2023'te Güney Afrika'da tespit edilen virüsün, dünyanın diğer bölgelerine de yayıldığı verisine ulaşılmıştır.Ülkemizde de 9 kişide tespit edildiğini açıklayan Bakan Koca tedbirli olmamız gerektiğini söyledi! Peki maske mesafe kuralları geri mi gelecek?

TÜRKİYE'DE ERİS VARYANTI TESPİT EDİLDİ! MASKE MESAFE KURALLARI GERİ Mİ GELECEK?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ’ün verilerine göre, eris varyantının diğer COVID-19’un varyantlarına benzer belirtilere neden olabilir. Diğer varyantlar kadar bulaşıcı olup olmadığı veya daha COVİD-19’un bilinen semptomlarından daha ciddi semptomlara neden olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir.

Bazı araştırmalar Eris varyantının diğer varyantlardan daha bulaşıcı olabileceğini göstermektedir!

BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme vurgusuyla sosyal medyada açıklama yapan Bakan Koca 'hasta etme gücünün düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı referans labratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü.' dedi. Bu kişilerin aynı ilde ve yurt dışı bağlantılı olduğunu belirten Koca mevcut tedbirlere ve gündelik hayata ve devam edileceğini bildirdi.

YAŞLI HASTALARIN DURUMU NEDİR?

Eris virüsünün diğer ülkelerde yayılım hızına da vurgu yapan Bakan Fahrettin Koca bu yaygınlığın Türkiye'ye sıçramasının muhtemel olduğunu ve ülkemizde de görülebilmesinin muhtemel olduğunu vurgulayan Bakan Koca özellikle kronik hastalar ile yaşlı hastalar üzerinde vurgu yaparak bu kişilerin mevcur tedbirlere riayet etmesi ve kendini koruması gerektiğini vurguladı.

ERİS VARYANTI'NIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Eris varyantının belirtilerinin, diğer COVID-19 varyantlarının belirtilerine benzer olduğu ve en yaygın görülen belirtilerin aşağıdaki belirtiler olduğu açıklandı.

Ateş,

Öksürük,

Boğaz ağrısı,

Nefes darlığı veya solunum güçlüğü,

Kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü,

Baş ağrısı,

Yorgunluk,

Burun akıntısı veya tıkanıklığı,

Tat veya koku kaybı,

İshal veya mide rahatsızlığı.

ERİS VARYANTININ TESTİ VAR MIDIR?

Eris varyantı için COVID-19'un ve diğer varyantların tespit edildiği testler mevcuttur. COVID-19 virüsünde kullanılan PCR testi, en yaygın kullanılan Eris varyantı testidir.