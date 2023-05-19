Konya'da ahır yandı: Hayvanlar telef oldu
Konya'nın Ilgın ilçesinde bir ahırda yangın çıktı. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken 8 büyükbaş hayvan telef oldu.
Ilıca Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Fırtına'ya ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında, ahırdaki kurbanlık 8 büyükbaş hayvan telef oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıPolis uygulamasından kaçıp denize atladı İstanbul'da tanker gemisinde yangın Fatih'te tarihi bina çöktü Ankara'da o yollar trafiğe kapatılacak