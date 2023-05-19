Konya'da ahır yandı: Hayvanlar telef oldu

Ilıca Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Fırtına'ya ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında, ahırdaki kurbanlık 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.