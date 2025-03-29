Konya’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, Konya’nın Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Sabahi Sokak’ta sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 3. katında yaşayan 62 yaşındaki Şerife Açıkgöz, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan aşağı düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Şerife Açıkgöz’ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Açıkgöz’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.