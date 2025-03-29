Konya’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Konya’nın Karatay ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düşen 62 yaşındaki Şerife Açıkgöz yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Konya’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Olay, Konya’nın Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Sabahi Sokak’ta sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 3. katında yaşayan 62 yaşındaki Şerife Açıkgöz, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan aşağı düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Şerife Açıkgöz’ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Açıkgöz’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

LGS başvuru süresi uzatıldı! İşte yeni tarihler ve detaylarLGS başvuru süresi uzatıldı! İşte yeni tarihler ve detaylarEğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya
Günün Manşetleri
Can kaybı ve yaralılar var
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz!
Süper hızlı trenle Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek!
"ABD-İsrail kaybedecek, Filistin kazanacak!"
Eğer İran’a saldırmaya kalkarlarsa...
CHP’de kurultay hesapları
Çıkışı bulamıyorum" dedi, alevlerin arasında kaldı!
Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor!
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
Gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor?
Akaryakıt fiyatlarında şok artış Akaryakıt fiyatlarında şok artış
İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları
Can kaybı ve yaralılar var Can kaybı ve yaralılar var
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz!