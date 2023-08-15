Konya'da dehşet verici olay! Apartmanın dördüncü katından düşen çocuk yaşamını yitirdi

Konya'da korkunç bir kaza yaşandı. 10 yaşındaki çocuk, beş katlı apartmanın dördüncü katından aşağı düştü. Düşen çocuk hayatını kaybetti.

Konya'da dehşet verici olay! Apartmanın dördüncü katından düşen çocuk yaşamını yitirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 10 yaşandaki çocuk beş katlı apartmanın 4. katından düştü. Düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle Erenler Caddesi'ndeki apartmanın önünde bir kız çocuğunun yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Apartmanın dördüncü katındaki pencereden düştüğü anlaşılan B.Y, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından çocuk, kent merkezindeki hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, daha sonra Konya Şehir Hastanesine nakledildi. B.Y, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kız çocuğunun evde yalnız başına kaldığı sırada olayın yaşandığı öğrenildi. B.Y'nin düştüğü pencerenin camı ve sinekliğinin açık olduğu görüldü.

B.Y'nin, Beyşehir'deki Kamil Akkanat Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gördüğü belirtildi.

Beyoğlu'nda eski döneme ait mühimmat bulunduBeyoğlu'nda eski döneme ait mühimmat bulunduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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