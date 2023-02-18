Konya'da deprem (18 Şubat 2023 Konya depremi)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konya'da deprem (18 Şubat 2023 Konya depremi)
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3,9 km olarak ölçüldü. Ayrıca çok sayıda sosyal medya kullanıcısının depremi hissettiğine dair paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

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