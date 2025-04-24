Konya'da feci kaza: Minibüs bisikletli çocuğa çarptı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 42 AYB 698 plakalı minibüsün çarptığı 13 yaşındaki M.M.Ç. adlı çocuk hayatını kaybetti. Kaza, ilçenin işlek noktalarından biri olan Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden M.M.Ç.’nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Minibüs sürücüsü M.F.U., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.