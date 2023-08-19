Konya'da motosiklet kazası sonucu 4 kişi yaralandı!

Konya’nın Karapınar ilçesinde lastiği patlayan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Konya'da motosiklet kazası sonucu 4 kişi yaralandı!

Kaza, Karapınar-Adana karayolunun 4. kilometresi Meke Gölü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu İ.M.’nin kullandığı 42 JE 457 plakalı motosiklet lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan N.M. ve küçük yaşlardaki çocukları B.M. ile E.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da motosiklet kazası sonucu 4 kişi yaralandı! - Resim : 1

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