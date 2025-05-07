Konya'da sokak kavgası kanlı bitti: Tartışma, taşlı saldırıya dönüştü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde otogar civarında çıkan tartışma taşlı saldırıya dönüştü. Başından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Konya'da sokak kavgası kanlı bitti: Tartışma, taşlı saldırıya dönüştü
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Konya’nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Otogar çevresinde yaşanan olayda, henüz belirlenemeyen bir sebeple T.D. (47) ile B.T. (18) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, taraflar arasında kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında B.T., eline geçirdiği taşı kullanarak T.D.'yi başından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan T.D. için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Beyhekim Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri, saldırgan B.T.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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