Kocaeli’de alevlerin ortasında facia: Çöken ev 2 itfaiyeciyi yaraladı

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Yeni Mahalle Eski Hükümet Caddesi’nde dün akşam saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, iki katlı bitişik nizamda bulunan iki evde aynı anda başladı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki binalara sıçrama riski taşırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

EVİN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ, İKİ İTFAİYECİ YARALANDI

Alevlere müdahale sırasında büyük bir tehlike yaşandı. Yangının etkisiyle zayıflayan yapının bir bölümü aniden çöktü. Çökme sırasında görev başındaki itfaiye vardiya amiri M.T. ile itfaiye eri G.B. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı itfaiyeciler, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaklaşık iki saat süren yoğun söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ancak yangının ardından iki ev kullanılamaz hale geldi, bir bina ise hasar gördü. Evde bulunan bir kişinin, yangın sırasında kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtulduğu öğrenildi.