Konya'da trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde, polis aracının tırla çarpışması sonucu şehit olan 37 yaşındaki polis memuru Onur Şirin, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törenin yapıldığı Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne, şehit Onur Şirin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşları tarafından omuzlarda getirildi.

Tören sırasında Onur Şirin'in anne ve babası, eşi Beray Şirin ve 6 yaşındaki kızı Gülce, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesi, evlatlarının vatan için canını feda etmesine büyük bir gurur ve acı içinde katıldılar. Anne Neriman Şirin ve baba Alparslan Şirin, oğullarının cenazesinde büyük bir acı yaşarken, 6 yaşındaki küçük kızı Gülce'nin masum bakışları törende yürekleri dağladı.

Konya Valisi İbrahim Akın, törende şehit polis memuru Onur Şirin’in görevini yerine getirirken hayatını kaybettiğini belirterek, “Onur kardeşimiz, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla görev yaparken şehit oldu. Kendisine Allah’tan rahmet, yaralı polis memurlarına ise acil şifalar diliyorum,” dedi. Vali Akın, ayrıca kazada yaralanan iki polis memurunun tedavi süreçlerinin devam ettiğini aktardı.

Konya İl Müftüsü Ali Öge, şehit polis memuru Onur Şirin için dua ederek, cenazenin uğurlanmasından önce son görevini yerine getirdi. Yapılan duanın ardından, şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Isparta'ya doğru yola çıktı.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Merkez Karatay ilçesindeki Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, polis aracının tırla çarpışması sonucu 37 yaşındaki polis memuru Onur Şirin şehit olmuş, iki meslektaşı ise yaralanmıştı. Olay sonrası, yaralı polis memurları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.