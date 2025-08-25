Konya’da vahşet: Araca kurşun yağdı, amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldü

Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde, amca M.K. (33) ile yeğeni S.K. (11)’nin içinde bulunduğu 51 AEL 448 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, M.K’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 11 yaşındaki S.K. ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.