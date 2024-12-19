Konya'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Konya'da 8 aracın karıştığı feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Konya-Ilgın kara yolunun 6. kilometresi oldu.

Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 8 araç birbirine çarptı.

Kazanın yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Feci kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafiğin aksamaması için araçların yoldan kaldırılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.