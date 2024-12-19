Konya'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Konya'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Konya'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
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Konya'da 8 aracın karıştığı feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Konya-Ilgın kara yolunun 6. kilometresi oldu.

Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 8 araç birbirine çarptı.

Konya'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Feci kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var - Resim : 2

Trafiğin aksamaması için araçların yoldan kaldırılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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