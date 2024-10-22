Konya’nın Beyşehir ilçesinde kaza oldu! 5 kişi kazada yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir’e bağlı Doğancık Mahallesi girişinde meydana geldi

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Konya’nın Beyşehir ilçesinde kaza oldu! 5 kişi kazada yaralandı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde kaza oldu! 5 kişi kazada yaralandı
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde Doğancık Mahallesi girişinde kaza meydana geldi. Kazada tarım işçisi kadınları taşıyan traktörün römorku devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yenidoğan Mahallesi’ndeki ceviz bahçelerine ceviz toplamak için giden kadın işçileri taşıdığı öğrenilen traktörün römorku, dönüş yolunda Yenidoğan- Doğancık Mahallesini birbirine bağlayan yolda Doğancık girişinde devrilerek yan yattı.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE KAZA OLDU

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kaza oldu! 5 kişi kazada yaralandı - Resim : 1

Konya’nın Beyşehir ilçesinde tarım işçisi kadınları taşıyan traktörün römorku devrildi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir’e bağlı Doğancık Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi’ndeki ceviz bahçelerine ceviz toplamak için giden kadın işçileri taşıdığı öğrenilen traktörün römorku, dönüş yolunda Yenidoğan- Doğancık Mahallesini birbirine bağlayan yolda Doğancık girişinde devrilerek yan yattı. Kazada devrilen römorkta bulunan kadın işçilerden bazıları etrafa savrularak yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan kadın işçiler F.İ., N.G., B.K., R.A. ve A.Ö. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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