Konya'nın Lezzetleri İstanbul'da Görücüye Çıkıyor

Konya’nın gastronomisi ve kültür zenginliği Atatürk Havalimanı’nda görücüye çıkıyor. Konya Tanıtım Günleri 23-26 Kasım'da başlayacak.

Konya'nın Lezzetleri İstanbul'da Görücüye Çıkıyor

Konya tanıtım günleri İstanbul Eyüpsultan’dan başladı. KONSİAD tarafından düzenlenen, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Konya Tanıtım Günleri için İstanbul’a çıkarma yapıldı.

23-26 Kasım tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Fuar alanında yapılacak Konya Tanıtım Günleri’nin basın lansmanı Eyüpsultan Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Konyalı olan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, KONSİAD üyeleri ve hemşehri dernekleri Mehtaran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenledi.

Nasrettin Hoca heybesinden çıkardığı Konya şekerlerini kortej süresince vatandaşlara dağıttı. KONSİAD yöneticileri Eyüpsultan meydanına vatandaşlara Konya etli ekmeklerini ikram etti.

KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, vatandaşları Konya Tanıtım Günleri'ne davet etti.

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# Konya Tanıtım Günleri # istanbul
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