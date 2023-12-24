Konya'ya Yeni Tramvay Hattı Geliyor! 21 İstasyon Olacak...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Atalay, geçtiğimiz ay bir yerel gazeteyi ziyaret ederek şehir içinde toplu ulaşım konusunda birtakım değerlendirmelerde bulunmuş ve Konya'ya yeni bir tramvay hattı projesinin müjdesini vermişti.

Atalay'ın açıkladığı tramvay hattı projesinin ise ayrıntıları belli olmaya başladı. Buna göre, yeni tramvay hattı toplamda 21 istasyondan oluşacak. Projede ilk duraktan son durağa kadar olan ulaşım süresi yaklaşık 46 dakika sürerken, bir sefer ise toplamda 94 dakika olacak.

Merhaba Gazetesi'nden Emre Özgül'ün haberine göre, Konya İli Ulaşım ana planı kapsamı yolculuk talepleri doğrultusunda “Konya Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı” için ulaşım etüdü ve mali-ekonomik fizibilite analiz çalışmaları başlatılmıştı. Bu projede heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bütçesi ile hayata geçireceği bu yatırımın ilk etabı için ihaleye çıkılıyor.

10 Ocak'ta İhale Yapılacak

Yeni gelişmeyle “Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı” 1'inci etap yapım işi için ihaleye çıkılıyor. 10 Ocak 2024 tarihinde Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yerleşkesi Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü İhale Salonunda ihale gerçekleştirilecek. İhale ilanı yayımlandı ve EKAP'ta paylaşıldı. İhaleye onay ise 11 Ocak'ta verilecek. İhalenin hemen ardından çalışmalar başlatılacak. Hattın uzunluğu 19,8 kilometre olacak. Hatta toplam 21 istasyon olacak. Bu duraklar arasındaki uzaklık mesafesi 500 metre ile 1,15 kilometre arasında değişecek. İhaleye çıkılacak olan bu tramvay hattı projesi, 2023 yılının öncelikli projelerden biriydi.

Maliyeti Belediye Karşılayacak

Konya trafiğini ciddi şekilde rahatlatacak olan bu büyük projenin maliyeti, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bütçesiyle karşılanacak. Projenin, 2023 yılının ilk ayında planlamalara göre 2025'te bitmesi öngörülüyordu. Projenin tamamlanmasının 2026 yılına kalabileceği de düşünülüyor. Ayrıca proje bir gidiş bir de dönüş olmak üzere çift hat olacak. Araçların hızı 30 km/saat olacak. Tek yönlü gidiş zamanı ortalama 46,52 dakika olarak hesaplandığı için bir seferin tamamlanması 93-94 dakika sürecek.