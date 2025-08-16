Korkunç cinayet: Evinde ölü bulunan İsa Şahin'in katili belli oldu

Düzce’nin Yeni Mahalle’sinde 13 Ağustos’ta evinde ölü bulunan İsa Şahin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan ev arkadaşı Emre Kaşık, sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Korkunç cinayet: Evinde ölü bulunan İsa Şahin'in katili belli oldu
Yayınlanma:

Yakınları tarafından haber alınamayınca evinde ölü bulunan İsa Şahin’in vücudunda çok sayıda kesik ve darp izi tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ev çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek Şahin’in ev arkadaşı Emre Kaşık’ın olay saatinde evden ayrıldığını belirledi.

Kaçtığı annesinin evinde yakalanan Kaşık, emniyetteki sorgusunda Şahin’le birlikte alkol aldıklarını, çıkan tartışma sonrası cinayeti işlediğini itiraf etti. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi ise serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre Kaşık, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazze’de insani kriz: Açlıktan ölenlerin sayısı 251’e yükseldiGazze’de insani kriz: Açlıktan ölenlerin sayısı 251’e yükseldiGündem
düzce cinayet
Günün Manşetleri
Açlıktan ölenlerin sayısı 251’e yükseldi
Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesi!
4 marka taklit-tağşiş listesine girdi
Pazar günü plan yapanlar dikkat
Hız sınırları ve işaretler yeniden düzenlenecek
Gençler örgütün tuzağına böyle çekildi!
Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme
49 şüpheli yakalandı, 39’u tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet skandalı!
Balıkesir’de deprem sonrası ağır tablo
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor
Pazar günü plan yapanlar dikkat Pazar günü plan yapanlar dikkat
Altın piyasasında dalgalanma: Gram ve çeyrek altın fiyatları Altın piyasasında dalgalanma: Gram ve çeyrek altın fiyatları
16 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları 16 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları
Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme