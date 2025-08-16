Korkunç cinayet: Evinde ölü bulunan İsa Şahin'in katili belli oldu

Yakınları tarafından haber alınamayınca evinde ölü bulunan İsa Şahin’in vücudunda çok sayıda kesik ve darp izi tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ev çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek Şahin’in ev arkadaşı Emre Kaşık’ın olay saatinde evden ayrıldığını belirledi.

Kaçtığı annesinin evinde yakalanan Kaşık, emniyetteki sorgusunda Şahin’le birlikte alkol aldıklarını, çıkan tartışma sonrası cinayeti işlediğini itiraf etti. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi ise serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre Kaşık, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.