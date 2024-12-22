Korkunç kaza: Kamyonet 11 aracı biçti!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen korkunç kazada, hafriyat yüklü bir kamyonet yokuş çıkarken kayarak park halindeki 11 aracı biçip devrildi. Kaza, saat 13.30 sıralarında Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi 660’ıncı Sokak’ta gerçekleşti. Kamyonetin sürücüsü A.K. hafif şekilde yaralanırken, araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.

A.K. idaresindeki 06 BZU 546 plakalı kamyonet, yokuşu çıkarken kayarak yolda park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilerek durabildi. Kazada sürücü A.K., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanmaların hafif olduğu belirtilirken, park halindeki 11 araçta büyük hasar oluştu. Araçlar, olay yerinden çekicilerle kaldırıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ ENDİŞELİ

Kazanın hemen ardından çevre sakinleri, mahalledeki trafik sorunlarına dikkat çekti. Erdem Kara, “Çok dik bir yokuş burası. Aşağıdaki inşaatlardan dolayı burada inanılmaz bir kamyon trafiği var. Kamyonlar, binalara titreşim yapacak kadar büyük hacimlere sahip. Burada bir fren arızası olsa faciaya yol açabilir” dedi. Ayrıca, Kara şans eseri otomobilini otoparka çektiği için büyük bir tehlikeden kurtulduğunu belirtti.

Fırat Kon ise kazanın ardından yaşadığı şoku paylaştı: "13.30 sıralarında evde oturuyorduk sese çıktık. Bir anda çok ciddi bir ses çıktı. Çıkıp baktığımız zaman kamyonetin hepsine çarptığını gördük. Kamyonet yüklü olduğu için çekemedi sanırım" şeklinde konuştu.