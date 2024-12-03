Korkunç olay: Alzheimer hastası adam eşini öldürdü

Giresun’un Bulancak ilçesinde, Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen 84 yaşındaki A.D., tartışma sırasında eşini odunla vurarak öldürdü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Korkunç olay: Alzheimer hastası adam eşini öldürdü
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Olay, Kovanlık mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.D. ile 80 yaşındaki eşi Emine D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında A.D., eline aldığı odunla eşinin kafasına vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine D.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cenazesi, otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli A.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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