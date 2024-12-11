Korkunç trafik kazası: Eskişehir’de 4 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Korkunç trafik kazası: Eskişehir’de 4 kişi hayatını kaybetti
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Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, araç sürücüleri ile Ö.Ç.’nin kullandığı otomobilde bulunan U.Ç. ve R.K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobilde bulunan U.Z.D. ve İ.D. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların kentteki hastanelerde tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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