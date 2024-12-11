Korkunç trafik kazası: Eskişehir’de 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, araç sürücüleri ile Ö.Ç.’nin kullandığı otomobilde bulunan U.Ç. ve R.K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobilde bulunan U.Z.D. ve İ.D. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların kentteki hastanelerde tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.