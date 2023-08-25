Kruvaziyer gemisi Sinop’a geldi
Panama bandıralı kruvaziyer gemisi Astoria Grande, 899 yolcusuyla Sinop Limanı’na demir attı.
İzmir Çeşme Limanı’ndan hareket eden ve sabah saatlerinde Sinop’a gelen gemi, yetkililer ve turizm acente görevlilerince karşılandı.
Yolcular, gemiden çıkış işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Astoria Grande’nin 445 mürettebat ve 899 yolcusuyla Sinop’un ardından Rusya’nın Soçi Limanı’na gitmek üzere akşam saatlerinde limandan ayrılacağı öğrenildi.
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