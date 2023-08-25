Kruvaziyer gemisi Sinop’a geldi

Panama bandıralı kruvaziyer gemisi Astoria Grande, 899 yolcusuyla Sinop Limanı’na demir attı.

Kruvaziyer gemisi Sinop’a geldi
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İzmir Çeşme Limanı’ndan hareket eden ve sabah saatlerinde Sinop’a gelen gemi, yetkililer ve turizm acente görevlilerince karşılandı.

Kruvaziyer gemisi Sinop’a geldi - Resim : 1

Yolcular, gemiden çıkış işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Kruvaziyer gemisi Sinop’a geldi - Resim : 2
Astoria Grande’nin 445 mürettebat ve 899 yolcusuyla Sinop’un ardından Rusya’nın Soçi Limanı’na gitmek üzere akşam saatlerinde limandan ayrılacağı öğrenildi.

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# Sinop
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