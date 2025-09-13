Küçük esnafa bir darbe daha! Vergide yeni dönem tepki çekiyor

Küçük esnaf destek beklerken bir darbe daha aldı. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki 30 binin üzerinde mükellefi bulunan ilçelerde esnaf artık basit değil, gerçek usulde vergilendirilecek.



Özellikle 6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Hataylı esnaf karara tepkili. Vergide yeni dönem tartışmaları da beraberinde getirdi. Endişeliler, vergi baskısıyla karşı karşıya kaldılar.



Yeni sistemle birçok küçük işletme gerçek usulde vergilendirilecek. Bağ-Kur prim borcunu ödemekte bile zorlanan esnaf, isyanda.



Vergi yülü altında ezilmek istemiyorlar, yetkililere seslendiler, "karardan dönün" dediler.