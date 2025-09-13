Küçük esnafa bir darbe daha! Vergide yeni dönem tepki çekiyor

Vergide yeni dönem tepki çekiyor. Basit usul yerine gerçek usule geçecek olan esnaf, yeni düzenlemenin iptalini istiyor. Hatay'da mikrofon uzattığımız depremzede esnaf "bu yükün altından kalkamayız" diyor.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Küçük esnafa bir darbe daha! Vergide yeni dönem tepki çekiyor
Yayınlanma:

Küçük esnaf destek beklerken bir darbe daha aldı. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki 30 binin üzerinde mükellefi bulunan ilçelerde esnaf artık basit değil, gerçek usulde vergilendirilecek.

Özellikle 6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Hataylı esnaf karara tepkili. Vergide yeni dönem tartışmaları da beraberinde getirdi. Endişeliler, vergi baskısıyla karşı karşıya kaldılar.

Yeni sistemle birçok küçük işletme gerçek usulde vergilendirilecek. Bağ-Kur prim borcunu ödemekte bile zorlanan esnaf, isyanda.

Vergi yülü altında ezilmek istemiyorlar, yetkililere seslendiler, "karardan dönün" dediler.

AFAD'dan açıklama: Balıkesir Sındırgı’da depremAFAD'dan açıklama: Balıkesir Sındırgı’da depremGündem
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Ankara’da son yolculuğuna uğurlandıCumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Ankara’da son yolculuğuna uğurlandıGündem
14 Eylül hava durumu: Meteoroloji açıkladı, 10 ilde sıcaklık alarmı verildi!14 Eylül hava durumu: Meteoroloji açıkladı, 10 ilde sıcaklık alarmı verildi!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay esnafı vergi
Günün Manşetleri
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında son durum
17 bin sağlık personeli ataması için süreç başlatıldı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye katıldı
"12 yıllık zorunlu eğitim bence de uzun"
Bakan Yumaklı: “Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz”
Diyarbakır’da uyuşturucuya darbe!
Bayrampaşa Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması
"Dağlarda artık terör değil yatırımlar yükseliyor"
12 Dev Adam Yunanistan’ı ezdi geçti!
Resul Emrah Şahan sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Çok Okunanlar
Kredi çekecekler dikkat! Kredi çekecekler dikkat!
Hangi banka daha çok kazandırıyor? Hangi banka daha çok kazandırıyor?
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji açıkladı, 10 ilde sıcaklık alarmı verildi! Meteoroloji açıkladı, 10 ilde sıcaklık alarmı verildi!
Altın uçuşta, yeni rekorlar masada! Altın uçuşta, yeni rekorlar masada!