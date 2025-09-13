Küçük esnafa bir darbe daha! Vergide yeni dönem tepki çekiyor
Vergide yeni dönem tepki çekiyor. Basit usul yerine gerçek usule geçecek olan esnaf, yeni düzenlemenin iptalini istiyor. Hatay'da mikrofon uzattığımız depremzede esnaf "bu yükün altından kalkamayız" diyor.
Küçük esnaf destek beklerken bir darbe daha aldı. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki 30 binin üzerinde mükellefi bulunan ilçelerde esnaf artık basit değil, gerçek usulde vergilendirilecek.
Özellikle 6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Hataylı esnaf karara tepkili. Vergide yeni dönem tartışmaları da beraberinde getirdi. Endişeliler, vergi baskısıyla karşı karşıya kaldılar.
Yeni sistemle birçok küçük işletme gerçek usulde vergilendirilecek. Bağ-Kur prim borcunu ödemekte bile zorlanan esnaf, isyanda.
Vergi yülü altında ezilmek istemiyorlar, yetkililere seslendiler, "karardan dönün" dediler.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi