Küçükçekmece Gölü can çekişiyor! Uzmanlardan acil müdahale çağrısı

İstanbul’un önemli su kaynaklarından Küçükçekmece Gölü, ciddi çevresel tehditlerle karşı karşıya. Uzmanlar, gölde ağır metal, pestisit ve bakteriyolojik kirliliğin alarm verici seviyelere ulaştığını belirtiyor. Ayrıca, gölde 7-8 metre derinlikten sonra oksijenin tamamen tükendiği tespit edildi.

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Küçükçekmece Gölü can çekişiyor! Uzmanlardan acil müdahale çağrısı
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İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, 2022’de başlatılan Küçükçekmece Lagünü'nün Su Kalitesinin İzlenmesi projesinin tamamlandığını ve elde edilen verilerin ciddi bir tehlikeyi ortaya koyduğunu söyledi.

Albay, gölde yüksek seviyede bakteriyolojik kirlilik bulunduğunu vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Bu suyu hiçbir amaçla kullanamazsınız. Yüzmek, araç yıkamak dahi mümkün değil. Zaman zaman balık tutulduğunu görüyoruz ama bu son derece tehlikeli. Çünkü suda ağır metal, pestisit ve diğer kirletici maddeler yüksek seviyede bulunuyor."

30 Yıllık Kirlilik Etkisi Sürüyor

Çalışmalar, 18 metre derinliğe sahip gölde 7-8 metreden sonra oksijenin tamamen tükendiğini ortaya koydu. Prof. Dr. Albay, göldeki kirliliğin durdurulması gerektiğini belirterek şu uyarıyı yaptı:

"Havzadan gelen atıkların tamamen kesilmesi şart. Küçükçekmece Gölü’ne artık 1 gram bile atık girmemeli. Ancak bununla da bitmiyor; dip çamurunun temizlenmesi şart. Çünkü 30 yıl boyunca dışarıdan yeni atık gelmese bile dipteki kirleticiler suyu zehirlemeye ve beslemeye devam edecek."

Göçmen Kuşlar İçin Hayati Öneme Sahip

Küçükçekmece Gölü’nün sadece İstanbul için değil, göçmen kuşların doğal yaşam alanı olarak da büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan uzmanlar, gölün hızla temizlenerek restore edilmesi gerektiğini belirtiyor. Aksi halde, bu doğal zenginliğin tamamen kaybolabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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