Küçükçekmece’de apartmana silahlı saldırı: Maskeli saldırganlar motosikletle kaçtı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yer alan Atatürk Mahallesi, gece saatlerinde silah sesleriyle yankılandı. Kimliği belirsiz iki kişi, Ercan Sokak’ta bulunan 6 katlı bir binanın önüne plakasız motosikletle gelerek, binadaki bir daireye ardı ardına ateş açtı.

Saldırganlar olay sonrası hızla motosikletle bölgeden uzaklaştı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olayın ardından mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği bina çevresinde çok sayıda boş kovan buldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.