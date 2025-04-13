Küçükçekmece’de apartmana silahlı saldırı: Maskeli saldırganlar motosikletle kaçtı

İstanbul Küçükçekmece’de gece saatlerinde bir apartman dairesine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Plakasız motosikletle gelen maskeli iki kişi, çok sayıda kurşun sıktıktan sonra izlerini kaybettirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Küçükçekmece’de apartmana silahlı saldırı: Maskeli saldırganlar motosikletle kaçtı
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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yer alan Atatürk Mahallesi, gece saatlerinde silah sesleriyle yankılandı. Kimliği belirsiz iki kişi, Ercan Sokak’ta bulunan 6 katlı bir binanın önüne plakasız motosikletle gelerek, binadaki bir daireye ardı ardına ateş açtı.

Saldırganlar olay sonrası hızla motosikletle bölgeden uzaklaştı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olayın ardından mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği bina çevresinde çok sayıda boş kovan buldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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