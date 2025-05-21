Küçükçekmece'de kaldırımda fenalaşan yayayı servis aracı ezdi

Olay, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada aniden fenalaşarak dengesini kaybetti ve yola düştü.

Yayanın yere düşmesinin hemen ardından seyir halindeki bir servis minibüsü, talihsiz adamın üzerinden geçti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazanın ardından polis ekipleri servis minibüsünün şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Savcılık ve polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga kaldırıldı.