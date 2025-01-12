Küçükçekmece'de polisler kaza yaptı! Ölü ve yaralı var
Küçükçekmece'de polis memurlarının kullandığı motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada polis memuru Doğan B. hayatını kaybederken, diğer polis memuru Oğuz G. ise yaralandı.
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesinde görevli polis memurlarının kullandığı, E-5 Yanyol Avcılar mevkisi Beylikdüzü istikametinde seyreden 34 FRY 112 plakalı motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan B'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Oğuz G. ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşan bölgede ekipler bir süre inceleme yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı