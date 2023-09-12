Küçükçekmece’de seyir halindeki araca silahlı saldırı

Olay, saat 21.10 sularında Atatürk Mahallesi 2. Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ışıklarda hareket etmek için bekleyen bir araca motosikletteki şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.