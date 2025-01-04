Küçükçekmece'de silah sesleri! Binaya ateş açıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde panik anları yaşandı. Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak’taki binaya, motosikletli oldukları öğrenilen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Küçükçekmece'de silah sesleri! Binaya ateş açıldı
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binaya motosikletli oldukları öğrenilen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Olayda yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, sokakta 5 boş kovan buldu.

Saldırının, binada oturan ve 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen kişiye yönelik olduğu öne sürüldü.

Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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