Küçükçekmece'de silah sesleri! Binaya ateş açıldı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde panik anları yaşandı. Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak’taki binaya, motosikletli oldukları öğrenilen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak oldu.
Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binaya motosikletli oldukları öğrenilen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
Olayda yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, sokakta 5 boş kovan buldu.
Saldırının, binada oturan ve 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen kişiye yönelik olduğu öne sürüldü.
Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı