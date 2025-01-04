Küçükçekmece'de silah sesleri! Binaya ateş açıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binaya motosikletli oldukları öğrenilen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Olayda yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, sokakta 5 boş kovan buldu.

Saldırının, binada oturan ve 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen kişiye yönelik olduğu öne sürüldü.

Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.