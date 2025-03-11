Küçükçekmece’de şoke eden olay! Aracını park etti, geri döndüğünde büyük şok yaşadı

Olay, İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi Saka Kuşu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Birsen Öztimur arkadaşının iş yerine yardım amaçlı geldi ve aracını dükkanın önüne yakın bir noktaya park etti. Ancak dükkan sahibi bu durumdan rahatsız oldu ve aracın yanına giderek incelemelerde bulundu.

Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, dükkan sahibinin elindeki bir cisimle aracı çizdiği görüldü. O sırada yoldan geçen bir kamyonet nedeniyle çizme işlemine ara verdiği, ancak araç geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ettiği kaydedildi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken adam, çizme işlemini tamamladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

"KAPUTU AÇTIĞIMDA ARACIN ÇİZİLDİĞİNİ FARK ETTİM"

Bir süre sonra aracının yanına gelen Birsen Öztimur, otomobilindeki çizikleri fark edince büyük bir şok yaşadı. Yaşadığı mağduriyeti anlatan Öztimur, şunları söyledi: "Perşembe günü araba mı park ettim. Arkadaşlarımın yanına yardım etmek için geldim. Park ettiğim yerde arbede çıktı. Karşı taraf ‘Buraya park edemezsin’ dedi. Araba mı bana vermedi. Sol tarafı plastiklerle kapatmış. Tenekeye çimento koyup duba yapmış vermedi aracı. Arkadaşımdan yardım istedim. Aracı zor çıkardık. Ben konuyu kapattım kendimce. Kaputu açtığımda fark ettim ki aracın ön tarafı çizilmiş. Aracın sağına soluna kontrol ettim. Ön kaputun plastiğinin zarar gördüğünü fark ettim. Şikayet etmek için karakola gittim. 1 ay oldu. Sonuç alamadım. Adam hiçbir şekilde iletişim kurmadı. Başkalarına söylemiş benim raporum var.

Mağdurum ben maddi manevi hasarım karşılanmasını istiyorum. Yaptıramıyorum avukat tutamıyorum. Halen arabanın borcunu ödüyorum"