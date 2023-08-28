Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu

İstanbullular her gün çeşitli sebeplerle su ve elektrik kesintisi ile karşı karşıya kalıyor. Peki bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

Planlı kesintiler altyapı çalışmaları nedeniyle artık İstanbulluların rutin yaşantısının bir parçası haline gelmiş durumda. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu.

28 AĞUSTOS GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ GERÇEKLEŞECEK?

Küçükçekmece'de saat 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanması bekleniyor. Şebeke hattı arızasından kaynaklanan kesintiden Atakent Mahallesi etkilenecek. İSKİ'nin duyurduğu başka bir planlı kesinti bulunmuyor.