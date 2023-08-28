Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu

İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olarak hangi

Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
Son Güncelleme:

İstanbullular her gün çeşitli sebeplerle su ve elektrik kesintisi ile karşı karşıya kalıyor. Peki bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? 

 Planlı kesintiler altyapı çalışmaları nedeniyle artık İstanbulluların rutin yaşantısının bir parçası haline gelmiş durumda. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. 

İstanbullular dikkat! 28 Ağustos'ta hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?İstanbullular dikkat! 28 Ağustos'ta hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?Yurt

 28 AĞUSTOS GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ GERÇEKLEŞECEK? 

Küçükçekmece'de saat 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanması bekleniyor. Şebeke hattı arızasından kaynaklanan kesintiden Atakent Mahallesi etkilenecek. İSKİ'nin duyurduğu başka bir planlı kesinti bulunmuyor.

Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu - Resim : 2

İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurduİstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurduYurt
# istanbul su kesintisi # İSKİ Genel Müdürlüğü
Çok Okunanlar
Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu
İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu
MasterChef Türkiye All Star hakkında bilgiler
MasterChef Türkiye All Star hakkında bilgiler
28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
Bugün deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD'a göre son dakika depremleri...
Bugün deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD'a göre son dakika depremleri...
Öne Çıkanlar İYİ Parti’nin Oy Kaybının Nedeni Ortaya Çıktı: Terör Meselesi! - Erhan Usta - Ulusal Kanal Haber İYİ Parti’nin Oy Kaybının Nedeni Ortaya Çıktı: Terör Meselesi! - Erhan Usta - Ulusal Kanal Haber 2023 işyeri kira beyan sınırı ne kadar? 2023 işyeri kira beyan sınırı ne kadar?