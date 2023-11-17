Küçükçekmece'deki Patlamada İncelemeler Tamamlandı

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlamanın gerçekleştiği binadaki incelemeler tamamlandı.

Küçükçekmece'deki Patlamada İncelemeler Tamamlandı

Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 5 katlı binada yaşanan patlama sonrası ilgili ekiplerce yapılan incelemeler sona erdi. Küçükçekmece Belediyesi görevlilerinin, sokaktaki molozlar ile binadan kopan parçaları temizlemesinin ardından yol tekrar trafik akışına açıldı.

Tahliye edilen bina sakinlerinin belediyeden yapının durumuyla ilgili raporu bekleyecekleri öğrenildi.

Küçükçekmece'de 5 Katlı Binada Patlama! İstanbul Valiliği Açıklama YaptıKüçükçekmece'de 5 Katlı Binada Patlama! İstanbul Valiliği Açıklama YaptıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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