Kumar oynayanlara suç üstü operasyon

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan şahıslara idari para cezası uygulandı.

Kumar oynayanlara suç üstü operasyon
Editör: Yağmur Biçen

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzurun ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Önleyici kolluk devriyesi esnasında jandarma ekipleri, M.A.’ya ait iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İş yerine yapılan baskında 2 bin 500 TL ve iskambil kağıdı el geçirildi. İş yeri sahibi M.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.


Kumar oynayan şahıslar hakkında ise idari para cezası düzenlendi.

Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildiŞırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kumar # suçüstü # operasyon
Çok Okunanlar
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli tüyo: Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli tüyo: Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir
Mehmet Şimşek'ten BRICS açıklaması
Mehmet Şimşek'ten BRICS açıklaması
Akaryakıta peş peşe zam geliyor! İşte 20 Haziran akaryakıt fiyatları
Akaryakıta peş peşe zam geliyor! İşte 20 Haziran akaryakıt fiyatları
M. Tümamiral Yaycı Türkiye ile Fener Rum Kilisesinin ortak bildiriye imza atmasını değerlendirdi
M. Tümamiral Yaycı Türkiye ile Fener Rum Kilisesinin ortak bildiriye imza atmasını değerlendirdi
Dünya'da yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Hangi ülke hangi yöntemi uyguluyor?
Dünya'da yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Hangi ülke hangi yöntemi uyguluyor?
Öne Çıkanlar FETÖ Biden'a Türkiye hakkında bunları söyledi! FETÖ Biden'a Türkiye hakkında bunları söyledi! Kızının kavga ettiği küçük çocuğu darbedip tehditler savurdu: Seni bıçaklarım Kızının kavga ettiği küçük çocuğu darbedip tehditler savurdu: Seni bıçaklarım