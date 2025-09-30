Kuraklık o şehri vurdu! Dönüşümlü su kesintisi başlayacak!

BUSKİ Genel Müdürlüğü, kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranının kritik seviyeye düştüğünü açıkladı. Bu kapsamda merkez ilçelerde dönüşümlü planlı su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su kaynaklarında ciddi azalma yaşandığını duyurdu. Açıklamada, barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sonucu planlı su kesintisine gidileceği belirtildi.

BUSKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle, planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti/ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Yağmurların yağması akabinde barajlarımızda yeterli miktarda su rezervi oluştuğu takdirde kesintiler sona erdirilecektir. İdaremiz tarafından sağlanan içme suyunun kalitesi 24 saat boyunca izlenmekte olup sağladığımız suyun güvenle tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Planlı su kesintilerinden, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir. Planlı su kesinti listesi ekte sunulmuştur.”

