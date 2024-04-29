Kuraklık sebebiyle Çorum'da ve Ödemiş'te yağmur duasına çıkıldı!

Çorum’un Alaca ilçesinde ilkbahar mevsiminin yağışsız geçmesi nedeniyle dört köyde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Mevsimsel yağışların istenilen seviyede olmaması nedeniyle dört köyde öğle namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Köy meydanlarında toplanan Boğaziçi (Hışır), Evci, Kızkaraca ve Kuyluş köylerinde yaşayan vatandaşlar bereket ve huzur için dua etti.

Dua sonrası imece usulüyle hazırlanan yemek vatandaşlara ikram edildi.

Köylerine uzun süredir yağmur yağmadığını dile getiren Boğaziçi (Hışır) köyünün muhtarı Sinan Özdemir, "Ürünlerimiz susuz kaldı. Mevsimlerin yağışsız ve sıcak gitmesinden dolayı tarlalarımız susuz kalmış durumda. Ayrıca Koçhisar Barajı'nda suyun seviyesinin düştüğü gözle görülür durumda. Bu yıl baraj sulama sisteminde sorun yok deniyor ancak gelecek yıl için Koçhisar Barajı'nda alarm çanları çalıyor. Bunları göz önünde bulundurarak köy halkımızla istişare ederek vatandaşlarımızın talepleri üzerine yağmur duasına çıkmayı uygun gördük. Öğle namazı sonrası hep birlikte Allah’a el açıp dua ettik. Yağmur duamıza destek veren köy halkına ve iştirak edenlere şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

ÖDEMİŞ'TE YAĞMUR DUASI SONRASI BİN LİTRE SALEP DAĞITILDI!

Türkiye’nin verimli topraklarına sahip Ege’de yaşanan kuraklığın ardından vatandaşlar yağmur duası yaptı. İzmir’in Ödemiş ilçesinde 322 yıldır ibadete açık olan Bıçakçızade Ulu Cami’de yaklaşık bin litre salep dağıtılıp, yağmur duası yapıldı.

Tahılın yanı sıra yem bitkisi, sebze ve meyve üretiminin yoğun olduğu İzmir’in Ödemiş ilçesinde Ulu Cami’de bir araya gelen çiftçiler yağmur duası yaptı.

Kurak bir sezon yaşadıklarını ve yağmur beklediklerini belirten çiftçiler, “Yaşanan kuraklık için kimi küresel iklim krizi, kimi farklı sebepler sayıyor. Biz her şeyin Allah’tan geldiğine inanıyor ve yaşanan kuraklığın da ancak Allah’ın rahmeti ile sona ereceğine inanıyoruz. Büyüklerimizden gördüğümüz ve din kitaplarından öğrendiğimiz şekliyle yağmur duası yaptık. İnşallah Allah rahmetini gönderir” diye konuştu.

Yağmur duasına katılan vatandaşlara bin litre salep de dağıtıldı.

SİVAS GEMEREK'TE DE VATANDAŞLAR YAĞMUR DUASINA ÇIKTI!

Sivas'ın Gemerek ilçesinde vatandaşlar ve çiftçiler yağmur duası yaptı.

Mezarlık Arkası mevkisinde yapılan yağmur duası öncesinde vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Gemerek Müftülüğü Şube Müdürü Mahmut Babadağı tarafından kılınan şükür namazının ardından vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Yağmur duasına katılan vatandaşlardan Süleyman Şimşek, duaların kabul edilmesini diledi.

Gültekin Tunar ise kurak geçen dönemin ardından yağmur duası yaptıklarını söyledi.

Sedat Akdeniz de yağmur duasına katılanlara teşekkür ederek, "İnşallah yağmur yağar, memleketimiz kuraklıktan kurtulur." şeklinde konuştu.