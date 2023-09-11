Kur'an-ı Kerim saldırısına anlamlı tepki

Kayseri’de Talas Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kur’an Gönüllüleri tarafından Kur’an-ı Kerim’e yapılan çirkin saldırılara tepki göstermek amacıyla Kur’an ziyafeti düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe, binlerce vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim saldırısına anlamlı tepki
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Kayseri Talas’da Kur’an-ı Kerim’e yapılan çirkin saldırılara anlamlı tepki geldi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırılara tepki göstermek ve dikkat çekmek amacıyla Kayseri’de Kur’an ziyafeti düzenlendi.

Talas Paraşüt İniş Alanı’nda düzenlenen etkinlikte, Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler, kelime-I tevhid ve salavatlar okundu.

Etkinliğe, bir çok sivil toplum kuruluşu ve 7’den 70’e vatandaşlar ile birlikte 15 binden fazla kişi katıldı.

Etkinlik hakkında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ''bu coğrafyanın insanları buna sessiz kalmadı, kalmayacak. '' dedi.

# kuran # Talas
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