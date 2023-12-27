Kur’an Kursu Öğrencilerinden Gazze’ye Büyük Destek

Sincan Anadolu İmam-Hatip Lisesi binası içinde yer alan ve Sincan Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren ihtiyaç odaklı yetişkin Kur’an Kursu Sınıfı öğrencileri geliri Gazze’ye gönderilmek üzere bir kermes düzenledi.

Haftalarca süren bir çalışmanın sonucu olarak hazırlanan el emeği ürünlerin ve birbirinden lezzetli yiyeceklerin satışa sunulduğu kermese Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri de büyük destek verdi.

Oldukça ilgi gören kermes Sincan Müftüsü Musa Uzun tarafından da ziyaret edildi. Okul müdürü Süleyman Kondu tarafından karşılanan Sincan Müftüsü Musa Uzun böyle kıymetli bir çalışmanın ortaya konmasında emeği olan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Elde edilen gelirin Gazze’de zulüm altında bulunan Müslümanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şubesine yatırılacağını öğrenildi.

Diyanet Sen Ankara Şube Başkanı Zeki Saykılı yaptığı açıklamada, "Dünya'nın gözleri önünde yaşanan katliama koca koca adamlar sessiz kalırken, sevgi ve barış dilinin tesisi olan çocuklarımızın savaş bölgesindeki kardeşlerine el uzatması büyük bir mesaj barındırıyor." dedi. Saykılı, "Bugün NATO tartışmaları yaşanırken, savaşı destekleyenlerin birlikte hareket ettiği bu dünyada iyiliği yaymak adına ellerinden geleni yapan çocuklarımız geleceğin inşası noktasında önemli mesajlar veriyorlar." ifadelerini kullandı.