Kur’an Kursu Öğrencilerinden Gazze’ye Büyük Destek

Sincan Anadolu İmam-Hatip Lisesi binası içinde yer alan ve Sincan Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren ihtiyaç odaklı yetişkin Kur’an Kursu Sınıfı öğrencileri geliri Gazze’ye gönderilmek üzere bir kermes düzenledi.

Kur’an Kursu Öğrencilerinden Gazze’ye Büyük Destek
Son Güncelleme:

Sincan Anadolu İmam-Hatip Lisesi binası içinde yer alan ve Sincan Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren ihtiyaç odaklı yetişkin Kur’an Kursu Sınıfı öğrencileri geliri Gazze’ye gönderilmek üzere bir kermes düzenledi.

Haftalarca süren bir çalışmanın sonucu olarak hazırlanan el emeği ürünlerin ve birbirinden lezzetli yiyeceklerin satışa sunulduğu kermese Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri de büyük destek verdi.

Kur’an Kursu Öğrencilerinden Gazze’ye Büyük Destek - Resim : 1

Oldukça ilgi gören kermes Sincan Müftüsü Musa Uzun tarafından da ziyaret edildi. Okul müdürü Süleyman Kondu tarafından karşılanan Sincan Müftüsü Musa Uzun böyle kıymetli bir çalışmanın ortaya konmasında emeği olan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Kur’an Kursu Öğrencilerinden Gazze’ye Büyük Destek - Resim : 2

Elde edilen gelirin Gazze’de zulüm altında bulunan Müslümanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şubesine yatırılacağını öğrenildi.

Diyanet Sen Ankara Şube Başkanı Zeki Saykılı yaptığı açıklamada, "Dünya'nın gözleri önünde yaşanan katliama koca koca adamlar sessiz kalırken, sevgi ve barış dilinin tesisi olan çocuklarımızın savaş bölgesindeki kardeşlerine el uzatması büyük bir mesaj barındırıyor." dedi. Saykılı, "Bugün NATO tartışmaları yaşanırken, savaşı destekleyenlerin birlikte hareket ettiği bu dünyada iyiliği yaymak adına ellerinden geleni yapan çocuklarımız geleceğin inşası noktasında önemli mesajlar veriyorlar." ifadelerini kullandı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Bu Hafta (26- 30 Aralık 2023)İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Bu Hafta (26- 30 Aralık 2023)Kültür Sanat
# kuran kursu # gazze # Sincan # filistin # kermes
Çok Okunanlar
Dostoyevski'nin En Sevdiği 5 Kitap! Siz Okudunuz Mu?
Dostoyevski'nin En Sevdiği 5 Kitap! Siz Okudunuz Mu?
İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesilecek?
İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesilecek?
İSKİ Barajların Genel Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ Barajların Genel Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
BEDAŞ'a Göre Bugün Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
BEDAŞ'a Göre Bugün Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
MİT'ten PKK'ya Üst Düzey Darbe
MİT'ten PKK'ya Üst Düzey Darbe
Öne Çıkanlar Beştepe'de asgari ücret zirvesi! Erdoğan rakamları konuşuyor│Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Beştepe'de asgari ücret zirvesi! Erdoğan rakamları konuşuyor│Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Çalışan Annelere Erken Emeklilik! Çalışan Annelere Erken Emeklilik!