Kurban Bayramı’nda huzurevleri dolup taştı: Eski bayramların tadı başka

Kurban Bayramı’nda huzurevleri dolup taştı. Bayramın ilk gününde, büyüklerinin ellerini öpmek isteyen yakınları, çiçekler ve tatlılarla huzurevlerine koştu. Ziyaretler, huzurevi sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Yayınlanma: Güncellenme:

Huzurevinde sohbet ettiğimiz yaşlılar, bayramların geçmişteki anlam ve güzelliğinden bahsetti. Bazıları gençlik yıllarında geleneksel olarak yaptıkları alışkanlıklardan söz ederken, hepsinin gözlerinde geçmişe duyulan özlem vardı.

“Eskiden bayramlarda mahallenin bir ucundan diğerine börekler, yemekler hazırlanır, komşular ziyaret edilir, sevgi ve saygı vardı. Şimdi ne yazık ki o samimiyet kalmadı,” diye anlattı bir huzurevi sakini. Başkası ise, “Evde misafirlerimize tatlılar, börekler yapardık. Annem yapardı ama ben de yardım ederdim. Nerede o eski bayramlar,” diyerek geçmişi yad etti.

Bir başka sakin ise, “Eski bayramlar gibi olamıyor. O zamanlar daha mutluyduk, daha sakindik. Büyüklerimizi ziyaret eder, evimizi temizlerdik. Ama mutlaka yüz yüze gider, telefonla kutlamazdık,” ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi sohbetleri arasında, hala gelmemiş olan çocuklarını ve akrabalarını bekleyen huzurevi sakinlerinin yüzünde hem sevinç hem de biraz hüzün vardı.

“Mutluyuz, Allah sizlerden razı olsun. Bizler yaşadığımızı yaşadık artık,” diyen bir başka sakin, “Bayramlar mutluluk ve huzur getiriyor. Keşke yakınlarımız da gelse, ama sizler varsınız, sizler bizim çocuklarımızsınız,” sözleriyle duygularını paylaştı.

Darülaceze Huzurevi sakinleri, bayram ziyaretleriyle kalplerin ısındığını ifade etti.

Türkiye’nin en sıcak yeri belli oldu: Termometreler 43 dereceyi gösterdiTürkiye’nin en sıcak yeri belli oldu: Termometreler 43 dereceyi gösterdiYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Darülaceze Kurban Bayramı
Günün Manşetleri
2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 canımızı yitirdik
Doğu ve Şule Perinçek’ten Barbaros Bahçelioğlu mesajı
Gazze’de sivillere yönelik hava ve topçu bombardımanı
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu
Ünlü markalarda sahte ürün tespiti, Bakanlık tek tek açıkladı
Vatan Partisi’nden Toros Gübre işçilerine destek
FETÖ'ye esnaf kalkanı
RTÜK ve CKD’den yayıncılara toplumsal sorumluluk çağrısı
NATO Tatbikatında dikkat çeken senaryo
Kurban Bayramında sağlıklı beslenme
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin faiz getirisi açıklandı: En çok kazandıran banka hangisi? 1 milyon TL'nin faiz getirisi açıklandı: En çok kazandıran banka hangisi?
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun 13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları
Son dakika deprem mi oldu? 6 Haziran 2025 AFAD, Kandilli deprem listesi! Son dakika deprem mi oldu? 6 Haziran 2025 AFAD, Kandilli deprem listesi!