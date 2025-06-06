Kurban Bayramı’nda huzurevleri dolup taştı: Eski bayramların tadı başka

Huzurevinde sohbet ettiğimiz yaşlılar, bayramların geçmişteki anlam ve güzelliğinden bahsetti. Bazıları gençlik yıllarında geleneksel olarak yaptıkları alışkanlıklardan söz ederken, hepsinin gözlerinde geçmişe duyulan özlem vardı.

“Eskiden bayramlarda mahallenin bir ucundan diğerine börekler, yemekler hazırlanır, komşular ziyaret edilir, sevgi ve saygı vardı. Şimdi ne yazık ki o samimiyet kalmadı,” diye anlattı bir huzurevi sakini. Başkası ise, “Evde misafirlerimize tatlılar, börekler yapardık. Annem yapardı ama ben de yardım ederdim. Nerede o eski bayramlar,” diyerek geçmişi yad etti.

Bir başka sakin ise, “Eski bayramlar gibi olamıyor. O zamanlar daha mutluyduk, daha sakindik. Büyüklerimizi ziyaret eder, evimizi temizlerdik. Ama mutlaka yüz yüze gider, telefonla kutlamazdık,” ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi sohbetleri arasında, hala gelmemiş olan çocuklarını ve akrabalarını bekleyen huzurevi sakinlerinin yüzünde hem sevinç hem de biraz hüzün vardı.

“Mutluyuz, Allah sizlerden razı olsun. Bizler yaşadığımızı yaşadık artık,” diyen bir başka sakin, “Bayramlar mutluluk ve huzur getiriyor. Keşke yakınlarımız da gelse, ama sizler varsınız, sizler bizim çocuklarımızsınız,” sözleriyle duygularını paylaştı.

Darülaceze Huzurevi sakinleri, bayram ziyaretleriyle kalplerin ısındığını ifade etti.