Türkiye’nin en sıcak yeri belli oldu: Termometreler 43 dereceyi gösterdi

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyardığı 40 derece sınırı aşılırken, ilçede termometreler öğle saatlerinde 43 dereceyi gösterdi.

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kurban ibadetini yerine getirenler sıcaktan bunalmamak için sık sık su tüketti ve gölgelik alanlara yöneldi. Sarıcakaya’nın sıcak görüntüleri dron ile havadan kaydedildi.

Sarıcakaya, geçtiğimiz yıl 49,5 derece sıcaklıkla Türkiye’nin en sıcak ilçesi olarak kayıtlara geçmişti.