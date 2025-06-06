Türkiye’nin en sıcak yeri belli oldu: Termometreler 43 dereceyi gösterdi

Haziran ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hızla yükseldi. 2023 yılında 49,5 dereceyle Türkiye’nin en sıcak noktası seçilen Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde, Kurban Bayramı’nın ilk gününde sıcak hava etkisini artırdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye’nin en sıcak yeri belli oldu: Termometreler 43 dereceyi gösterdi
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyardığı 40 derece sınırı aşılırken, ilçede termometreler öğle saatlerinde 43 dereceyi gösterdi.

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kurban ibadetini yerine getirenler sıcaktan bunalmamak için sık sık su tüketti ve gölgelik alanlara yöneldi. Sarıcakaya’nın sıcak görüntüleri dron ile havadan kaydedildi.

Sarıcakaya, geçtiğimiz yıl 49,5 derece sıcaklıkla Türkiye’nin en sıcak ilçesi olarak kayıtlara geçmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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