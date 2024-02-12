Kuru incir rekoltesi yüzde 54 düştü

Kuru incir başkenti Aydın’da bu sene rekolte yüzde 54 düşüş yaşadı. Üretimdeki kaybın nedeni ise “akdeniz sineği” ve olumsuz hava koşulları.

Kuru incir diyarı Aydın’da geçen sezon üretimde ciddi daralma yaşandı. Akdeniz sineği ve olumsuz hava koşulları rekolteyi yüzde 54 oranında düşürdü.

Nazilli Ticaret Odası'nın verilerine göre geçen sene 85 bin ton üretim yapılan Aydın'da bu sene 39 bin ton incir toplandı. Bu rakamın 17 bin tonunu ise Nazilli ilçesi sağladı.

Kuru incir üreticisi Birkan Şen, "İhracatın yanı sıra iç pazara da önem verilmeli" dedi.

İncir meyvesinde organik üretim konusu da öne çıkıyor. Dalında kurutulan incirin soğuk havalarda korunmasını tavsiye ediliyor. Böylece hem kalite korunuyor hem de raf ömrü uzuyor.

İncir üreticisi devletin çiftçiyi korumasını isitiyor. Zira Suriye'den ithal edilen ürünler Türk üreticiyi baskılıyor.

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