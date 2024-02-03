Kuşadası'nda deprem oldu
AFAD x üzerinden, Kuşadası Körfezi'nde deprem olduğunu duyurdu. Gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.7 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 8,9 kilometre derinlikte medana geldi.
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden, Kuşadası Körfezi'nde deprem olduğunu açıkladı. Gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.7 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 8,9 kilometre derinlikte medana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.01 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2024-02-03
Saat:14:25:04 TSİ
Enlem:37.96694 N
Boylam:27.1575 E
Derinlik:8.94 km
Detay:https://t.co/mht5MTbG9U@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi