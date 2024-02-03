Kuşadası'nda deprem oldu

AFAD x üzerinden, Kuşadası Körfezi'nde deprem olduğunu duyurdu. Gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.7 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 8,9 kilometre derinlikte medana geldi.

Kuşadası'nda deprem oldu
Deprem

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden, Kuşadası Körfezi'nde deprem olduğunu açıkladı. Gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.7 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 8,9 kilometre derinlikte medana geldi.

Naci Görür uyardı! Bu iki ile dikkat...Naci Görür uyardı! Bu iki ile dikkat...Yurt
# deprem # kuşadası
Çok Okunanlar
Emeklilerin fark ödemeleri için tarih verildi!
Emeklilerin fark ödemeleri için tarih verildi!
Abdullah Öcalan'ı öven video paylaştılar
Abdullah Öcalan'ı öven video paylaştılar
Hakkari'de şiddetli deprem
Hakkari'de şiddetli deprem
Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrası altın fiyatlarında son durum!
Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrası altın fiyatlarında son durum!
Benzin ve motorin güncel fiyatları! 3 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorin güncel fiyatları! 3 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları...
Öne Çıkanlar Gaye Erkan'ın istifasının ardından TCMB'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu! Gaye Erkan'ın istifasının ardından TCMB'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu! Uzmanlar uyarıyor! Grip sonrası viral zatürreye dikkat... Uzmanlar uyarıyor! Grip sonrası viral zatürreye dikkat...