Kütahya hayvan pazarlarında şap alarmı

Son yıllarda ülkemizde de gündem haline gelen şap hastalığı nedeni ile Kütahya hayvan pazarlarında karantina tedbirleri uygulandı. Kütahya hayvan pazarlarında birçok hayvan pazarının kapatılması ile başlatılan önlemler ile şap hastalığı tehlikesinden bir an önce kurtulmak hedefleniyor.

Kütahya hayvan pazarlarında şap alarmı
Süleyman Daban Süleyman Daban

Kütahya'da şap hastalığına rastlanması üzerine hayvan pazarlarında karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez İnköy Mahallesi'nde 10, Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca köyünde 6 işletmedeki büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlanması üzerine il genelinde karantina uygulanmasına karar verildi.

Hayvan satışı ve sevklerinin önlenmesi amacıyla il genelindeki hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı.

Veteriner hekimlerin aşı ve dezenfekte çalışmaları yaptığı kentte, şapla mücadele ve korunma yöntemleriyle ilgili yetiştiriciler de bilgilendirildi.

Köylerdeki işletmelerde şap hastalığı tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Şap # Hayvan pazarları # Kütahya
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