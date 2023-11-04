Kütahya'da Durdurulan Tırda 1 Kilo 65 Gram Kokain Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir tırı takibe aldı.

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan tırda narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, sırt çantası içinde paketler halinde 1 kilo 35 gram kokain ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan H.C.B. ile tır şoförü E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Daha önce de aynı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen H.C.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tır şoförü E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.