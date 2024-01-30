Kütahya'da maden ocağında göçük meydana geldi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Maden ocağında 1 işçi mahsur kalırken işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren, linyit çıkartılan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Maden ocağındaki göçüğün sebebi henüz belirlenemezken, maden ocağında 1 işçi mahsur kaldı.
Yaşanan göçük, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Bunun üzerine bölgeye sağlık, AFAD, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan işçi ile iletişim kurulduğu ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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